Мойка высокого давления Nilfisk C 125.4-6 (128470701)

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|Бренд
|Nilfisk
|Тип товара
|Мойки высокого давления
|Максимальное давление
|125 бар
|Производительность
|8.7 л/мин.
|Подогрев воды
|нет
|Грязевая фреза в комплекте
|нет
|Возможность забора воды из емкости
|есть
|Возможность использовать моющее средство
|есть
|Функция автоматического отключения
|есть
|Длина, см
|25
|Высота, см
|85
|Ширина, см
|28
|Вес, кг
|10.7
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06.05.2019
Цена, материалы, длина шланга, метал помпа.
Недостатки:
Пеногенератор в комплекте - не оправдал ожидания. Слишком много воды с пеной подается. Заказал отдельно пеногенератор с алиека.
Комментарий:
Все устраивает. Покупал для мойки авто. По незнанию не протирал в 1ую мойку тряпкой на сухо. Осталась " накипь " на авто. Сейчас же после мойки машина как новая)