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Лобзик Metabo STEB 70 Quick в коробке (601040000)

Артикул: 81840
  • Лобзик электрический Metabo STEB 70 Quick (601040000) - фото 1
  • Лобзик электрический Metabo STEB 70 Quick (601040000) - фото 2
  • Лобзик электрический Metabo STEB 70 Quick (601040000) - фото 3
Лобзик электрический Metabo STEB 70 Quick (601040000) - фото 1
Лобзик электрический Metabo STEB 70 Quick (601040000) - фото 2
Лобзик электрический Metabo STEB 70 Quick (601040000) - фото 3
6 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 81840
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БрендMetabo
Тип товараЛобзик электрический
Антивибрационная системанет
Быстрозажимное крепление пилкиесть
Частота движения пилки900-3300 ход/мин
Сдув опилокесть
Регулировка частоты ходаесть
Подключение пылесосаесть
Обрезиненная рукояткада
Мощность570 Вт
Маятниковый ходесть
Глубина пропила стали6 мм
Глубина пропила дерева70 мм
Глубина пропила алюминия20 мм
Лазерный маркернет
Питаниеот сети
Плавный пускнет
Подсветканет
В кейсенет
Длина, см22.5
Ширина, см8.5
Высота, см10
Вес, кг2.6
ручной, источник питания - сеть. Размер хода - 22 мм, частота хода - 900 - 3300 ходов/мин


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