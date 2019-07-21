Насосная станция Metabo HWW 4000/25 G (600971000)

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|Бренд
|Metabo
|Тип товара
|Насосная станция
|Потребляемая мощность
|1100 Вт
|Максимальный напор
|46 м
|Объем гидробака
|24 л
|Пропускная способность
|4000 л/ч
|Длина, см
|48.5
|Ширина, см
|27.5
|Высота, см
|58.5
|Вес, кг
|22.5
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21.07.2019
Цена, давление, качество сборки хоть и китайское но действительно хорошее.
Недостатки:
Шум
Комментарий:
Если планируете использовать в жилом помещении (еще лучше если дом из дерева) ночью воду открывать не вздумайте, проснется весь дом. В сравнении для участка использую KARCHER BP7, станция работает раза в 4 тише, но ценник в два конца