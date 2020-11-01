Канализационная установка SFA SANIBEST PRO

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Высокая степень измельчения. Подключение к унитазу, умывальнику, душу и биде низкий уровень шума. Простая установка, современный дизайн. Откачивание по вертикали — до 7 м, откачивание по горизонтали — до 100 м

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