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Канализационная установка SFA SANIBEST PRO

Артикул: 81392
Канализационная установка SFA SANIBEST PRO
46 510 руб. 
50 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 81392
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БрендSFA
Тип товараКанализационная установка
Потребляемая мощность1100 Вт
Максимальный напор7 м
Пропускная способность8.7 куб. м/час
Уровень шума47-57 dB
Длина, см50.7
Ширина, см15.4
Высота, см26.75
Вес, кг10
Высокая степень измельчения. Подключение к унитазу, умывальнику, душу и биде низкий уровень шума. Простая установка, современный дизайн. Откачивание по вертикали — до 7 м, откачивание по горизонтали — до 100 м


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