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Массажная накидка Medisana EcoMed Mc-90e

Артикул: 80289
  • Массажная накидка Medisana EcoMed Mc-90e - фото 2
  • Массажная накидка Medisana EcoMed Mc-90e - фото 3
  • Массажная накидка Medisana EcoMed Mc-90e - фото 4
Массажная накидка Medisana EcoMed Mc-90e - фото 2
Массажная накидка Medisana EcoMed Mc-90e - фото 3
Массажная накидка Medisana EcoMed Mc-90e - фото 4
5 980 руб. 
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+ 95 КэтКоинов
Артикул: 80289
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMedisana
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)да
ПроизводствоГермания
Высота, см6
Длина, см110
Ширина, см44
Вес, кг3.2
Массажная накидка шиатсу Medisana Ecomed MC-90E обеспечит прекрасный расслабляющий массаж! Массажер снабжен четырьмя вращающимися массажными элементами, которые повторяют движения рук профессионального массажиста, делающего массаж шиатсу. Также можно включить вибрацию сиденья для массажа ягодиц. Используя эту массажную накидку, вы можете выбрать подогрев, который усилит массажный эффект. Приспособление надежно защищено от перегрева. Управление посредством встроенного блока. Автоматическое отключение через пятнадцать минут. Изделие произведено из легко очищаемого материала. Применяйте данное устройство для глубокого массажа! Описание: Расслабляющий шиатсу массаж спины 4 вращающихся массажных ролика Функция обогрева, защита от перегрева Автоматическое отклюение через 15 минут Встроенный беспроводной блок управления Вибрационный массаж бедер Гарантия: 2 года Тех.характеристики: Электропитание: 230 - 240 В, 50-60 Гц Потребляемая мощность: 30 Вт Длительность работы: максимальное время 15 минут Условия эксплуатации: только в сухих помещениях Условия хранения: в сухом, прохладном месте Длина сетевого кабеля: 1,75 м Комплектация: Массажная накидка Ecomed MC-90E Инструкция по применению

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Самовывоз невозможен
Массажная накидка Medisana EcoMed Mc-90e - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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