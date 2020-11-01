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Массажное сиденье Medisana Mch

Артикул: 80270
  • Массажное сиденье Medisana Mch - фото 1
Массажное сиденье Medisana Mch - фото 1
3 970 руб. 
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+ 69 КэтКоинов
Артикул: 80270
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMedisana
Тип товараМассажное сиденье
Назначениедля любой области тела
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)да
ПроизводствоГермания
Высота, см4
Длина, см110
Ширина, см48
Вес, кг1.58
Прекрасная вещь для проведения приятного релаксационного массажа. Позволяет сделать массаж не только дома или в офисе. А также и в автомобиле, что гарантирует приятное расслабление до, или после рабочего дня, или просто приятное времяпровождение, если вы застряли в автопробке. Массажное сиденье MCH проводит массаж четырех основных массажных зон. Это основные области напряжения мышц — плечи, спина, поясница, бедра. Для каждой массажной зоны можно настроить различные типы массажа и задать различную интенсивность. Массажное сиденье Medisana MCH имеет четыре массажные программы: пульсацию, разглаживание, разминание и постукивание. Разминание — данный вид массажа примерно соответствует массажу «шиацу». Пульсация — массажные двигатели пульсируют попеременно. Постукивание — массаж с помощью постукивания. Волны — двигатели переключаются таким образом, что при массаже возникает чувство «волны». Для более интенсивного массажа или просто для подогрева, например в автомобиле, имеется функция подогрева области поясницы. Массажное сиденье Medisana MCH комплектуется адаптером для электрической сети и для прикуривателя автомобиля. Предусмотрено отключение прибора по таймеру. Преимущества: Направленный массаж четырех массажных зон Проводит различные типы массажа с различной интенсивностью Можно использовать дома, в офисе, в автомобиле Имеет удобный блок управления Таймер автоматического отключения Эргономичный дизайн способствует простому применению массажера 3 года гарантии Безупречное немецкое качество. В комплект входят: Массажер Medisana MCH с блоком управления Карман для прибора управления Блок питания Переходной кабель для прикуривателя Инструкция по применению Гарантийный талон. Технические характеристики: Электропитание: 100 - 240 B ~ 50/60 Гц 400 мA Блок питания: 12 B= 800 мA Переходник для прикуривателя: 12 B = 3 A Потребляемая мощность: прибл. 9,6 Вт Таймер: через 15, 30 и 60 минут Условия эксплуатации: только в сухих помещениях Условия хранения: в сухом, прохладном месте Длина сетевого кабеля: прибл. 1,8 м Длина переходного кабеля: прибл. 1,8 м Таймер: на 1 ч Срок гарантии: 36 месяцев


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Самовывоз невозможен
Массажное сиденье Medisana Mch - стоимость товара 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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