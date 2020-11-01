Прекрасная вещь для проведения приятного релаксационного массажа. Позволяет сделать массаж не только дома или в офисе. А также и в автомобиле, что гарантирует приятное расслабление до, или после рабочего дня, или просто приятное времяпровождение, если вы застряли в автопробке. Массажное сиденье MCH проводит массаж четырех основных массажных зон. Это основные области напряжения мышц — плечи, спина, поясница, бедра. Для каждой массажной зоны можно настроить различные типы массажа и задать различную интенсивность. Массажное сиденье Medisana MCH имеет четыре массажные программы: пульсацию, разглаживание, разминание и постукивание. Разминание — данный вид массажа примерно соответствует массажу «шиацу». Пульсация — массажные двигатели пульсируют попеременно. Постукивание — массаж с помощью постукивания. Волны — двигатели переключаются таким образом, что при массаже возникает чувство «волны». Для более интенсивного массажа или просто для подогрева, например в автомобиле, имеется функция подогрева области поясницы. Массажное сиденье Medisana MCH комплектуется адаптером для электрической сети и для прикуривателя автомобиля. Предусмотрено отключение прибора по таймеру. Преимущества: Направленный массаж четырех массажных зон Проводит различные типы массажа с различной интенсивностью Можно использовать дома, в офисе, в автомобиле Имеет удобный блок управления Таймер автоматического отключения Эргономичный дизайн способствует простому применению массажера 3 года гарантии Безупречное немецкое качество. В комплект входят: Массажер Medisana MCH с блоком управления Карман для прибора управления Блок питания Переходной кабель для прикуривателя Инструкция по применению Гарантийный талон. Технические характеристики: Электропитание: 100 - 240 B ~ 50/60 Гц 400 мA Блок питания: 12 B= 800 мA Переходник для прикуривателя: 12 B = 3 A Потребляемая мощность: прибл. 9,6 Вт Таймер: через 15, 30 и 60 минут Условия эксплуатации: только в сухих помещениях Условия хранения: в сухом, прохладном месте Длина сетевого кабеля: прибл. 1,8 м Длина переходного кабеля: прибл. 1,8 м Таймер: на 1 ч Срок гарантии: 36 месяцев