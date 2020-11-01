Массажный воротник Medisana Nm 860

Массажер Medisana NM 860 предназначен для массажа области шеи, затылка и плеч. Он является отличным физиотерапевтическим средством, позволяющим проводить полноценные массажные процедуры в домашних условиях. Ввиду определенных антропологических особенностей, шейный участок довольно часто подвергается чрезмерным нагрузкам, приводящим к различным осложнениям. Причиной таких нарушений может служить неправильная осанка или регулярное и длительное нахождение в неудобной сидячей позе. Благодаря удобной конструкции Medisana NM 860, сеансы массажа шеи можно проводить самостоятельно и без посторонней помощи. Массажер Medisana NM 860 особенно эффективен как средство профилактики шейного остеохондроза, ревматизма и радикулита. Также, с его помощью можно успешно лечить такие невралгические нарушения как защемленный либо простуженный нерв в области шеи и верхней части спины. Главным преимуществом Medisana NM 860, при лечении невралгических заболеваний, является прогревающая функция, обеспеченная инфракрасным излучением, отличающимся высокой проникающей способностью. Массажер для шеи, не смотря на свою узкую направленность, является довольно универсальным физиотерапевтическим средством и также успешно может применяться для массажа спины, плеч, живота, голеней и бедер. Воздействие на мягкие ткани осуществляется посредством четырех массажных головок, эргономическая форма которых, обеспечивает деликатное и продуктивное влияние. Благодаря двум режимам интенсивности, становится возможным проводить как легкий расслабляющий, так и массированный лечебный массаж. Регуляция нагрузки на обрабатываемую часть тела осуществляется в ручную, при помощи специальных ремней. Для управления режимами служит встроенный в конструкцию массажера контрольный блок. Питание массажера Medisana NM 860 может производиться как от сети, так и от батареек. Преимущества массажера для шеи и плеч Medisana NM 860: Интенсивный шиатсу массаж области шеи Применим для массажа плеч, живота, спины и голени 4 вращающиеся массажные головки 2 регулируемых режима интенсивности массажа Инфракрасное излучение независимо или одновременно с массажем Специальные ручные ремни для увеличения массажной нагрузки Управление ведется со встроенного в массажер блока управления Съемный, пригодный для стирки чехол Время непрерывной работы: максимум 15 минут.