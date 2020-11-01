Эспандер Bradex Супер Флекс Sf 0149, Кольцевой

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Эспандер
|Вес, кг
|0.2
Эспандер Bradex «Супер Флекс» SF 0149 предназначен для спортивных занятий. Может использоваться в качестве самостоятельного снаряда или в комплексе с различными тренажерами. Исключает чрезмерную нагрузку на суставы благодаря своей кольцевой форме. Нагрузка регулируется сложением ленты.
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