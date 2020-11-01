Эспандер Bradex Супер Флекс Sf 0149, Кольцевой

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Эспандер Bradex «Супер Флекс» SF 0149 предназначен для спортивных занятий. Может использоваться в качестве самостоятельного снаряда или в комплексе с различными тренажерами. Исключает чрезмерную нагрузку на суставы благодаря своей кольцевой форме. Нагрузка регулируется сложением ленты.

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