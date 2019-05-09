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Шагомер Bradex Kz 0143 Со Счетчиком Калорий Марафон

(1)
Артикул: 79249
  • Шагомер со счетчиком калорий МАРАФОН Bradex KZ 0143 - фото 1
  • Шагомер со счетчиком калорий МАРАФОН Bradex KZ 0143 - фото 2
  • Шагомер со счетчиком калорий МАРАФОН Bradex KZ 0143 - фото 3
Шагомер со счетчиком калорий МАРАФОН Bradex KZ 0143 - фото 1
Шагомер со счетчиком калорий МАРАФОН Bradex KZ 0143 - фото 2
Шагомер со счетчиком калорий МАРАФОН Bradex KZ 0143 - фото 3
520 руб. 
640 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 79249
В наличии
Рейтинг:

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БрендBradex
Тип товараШагомер

Шагомер Bradex KZ 0143 - компактный прибор, который позволяет контролировать двигательную активность и рассчитывать количество затраченных калорий. Его можно носить в сумочке, в кармане, использовать в качестве брелка на ключах, прикрепить на ремень. Имеет встроенные часы-будильник. Работает от батарейки CR2025.

Особенности:

  • Размер прибора - 5x9x2.5 см;
  • Выполнен из пластика, металла и нейлона;
  • Расчет шагов - до 99999 шт.;
  • Расчет дистанции - до 99999 м;
  • Расчет калорий - до 9999.9 кал;
  • Длина шага градируется от 30 до 120 см;
  • Диапазон веса - 30-150 кг;
  • Погрешность длины шага составляет 5%;
  • Диапазон рабочих температур - от -10 до +40 градусов Цельсия;
  • Питание - батарейка CR2025.

Комплектация:

  • Шагомер Bradex KZ 0143;
  • Упаковка.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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09.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Удобное крепление и есть ремешок, прочный, цена

Комментарий:
Выбрала именно Bradex так как шагомер не особо дорогой и легкий. Поставила себе цель – каждый день проходить по 10 тысяч шагов, и успешно следую своей цели. Зажим хорошо фиксируется, нареканий по работе шагомера нет. Несколько раз нечаянно его роняла на асфальт, не треснул работает без перебоев. Измеряет пройденную дистанцию, время плюс показывает калории.

Самовывоз невозможен
Шагомер Bradex Kz 0143 Со Счетчиком Калорий Марафон - данный товар вы можете купить по цене по цене 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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