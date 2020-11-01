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Утяжелитель Bradex Геракл Sf 0014 (2X0,5 Кг)

Артикул: 79246
  • Утяжелители по 0,5 кг пара ГЕРАКЛ Bradex SF 0014 - фото 1
  • Утяжелители по 0,5 кг пара ГЕРАКЛ Bradex SF 0014 - фото 2
  • Утяжелители по 0,5 кг пара ГЕРАКЛ Bradex SF 0014 - фото 3
Утяжелители по 0,5 кг пара ГЕРАКЛ Bradex SF 0014 - фото 1
Утяжелители по 0,5 кг пара ГЕРАКЛ Bradex SF 0014 - фото 2
Утяжелители по 0,5 кг пара ГЕРАКЛ Bradex SF 0014 - фото 3
890 руб. 
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Артикул: 79246
В наличии
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БрендBradex
Тип товараУтяжелитель
Вес, кг1.1
ПроизводствоКитай

Утяжелитель Bradex Геракл SF 0014 (2x0.5 кг) предназначен для дополнительного нагружения мышц при занятиях ходьбой, бегом, гимнастикой. Таким образом тренировка приобретает аэробный эффект, благотворно влияющий на состояние сердца. Удобно закрепляются на лодыжках или запястьях, выполнены из качественного материала.

Особенности:

  • Материал изготовления - ПВХ и нейлон;
  • Наполнитель - металлические шарики;
  • Размер утяжелителя без фиксаторов - 20х9х3 см;
  • Для запястий и щиколоток.

Комплектация:

  • Утяжелитель Bradex Геракл SF 0014 (2x0.5 кг);
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Утяжелитель Bradex Геракл Sf 0014 (2X0,5 Кг) - стоимость товара 890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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