Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(343)226-01-02
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Обруч тренажер с ПВХ вставками ПРЕМИУМ Bradex SF 0001

Артикул: 79213
Обруч-тренажер с ПВХ вставками ПРЕМИУМ Bradex SF 0001
1 420 руб. 
1 550 руб. 
Купить
+ 70 КэтКоинов
Артикул: 79213
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBradex
Тип товараОбруч
Вес, кг1.2

Обруч Bradex SF 0001 выполнен из прочного ПВХ, имеет массажные вставки, оказывающие в процессе занятий положительное действие на циркуляцию крови. Массаж в обрасти вращения обруча помимо помощи в сжигании жировых отложений способствует улучшению пищеварения.

Особенности:

  • Материал - ПВХ;
  • Разборный, из 7 секций;
  • На каждой секции по 6 массажных вставок;
  • Диаметр обруча - 100 см.

Комплектация:

  • Обруч Bradex SF 0001;
  • Упаковка.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Обруч тренажер с ПВХ вставками ПРЕМИУМ Bradex SF 0001 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1420 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...