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Крыло Велосипедное Indigo Sf-958 F/R (2 Шт )

Артикул: 78962
Вело Крылья Indigo SF-958 F/R 24-28 (2шт) ПВХ 958 F/R -SF
640 руб. 
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Артикул: 78962
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIndigo
Тип товараКрыло
Высота, см20
Длина, см70
Ширина, см25
Вес, кг1.7

Крыло велосипедное Indigo SF-958 F/R (2 шт.) - комплект для установки на любые модели велосипедов с диаметром колес 24-28 дюймов. Выполнены из прочного качественного материала, имеют простой механизм установки.

Особенности:

  • Материал изготовления - ПВХ;
  • Подходит для любых моделей велосипедов;
  • Цвет - черный.

Комплектация:

  • Крыло велосипедное Indigo SF-958 F/R (2 шт.);
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Крыло Велосипедное Indigo Sf-958 F/R (2 Шт ) - по цене 640 руб. в Екатеринбурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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