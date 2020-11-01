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Крыло Велосипедное Indigo Sf-267 F/R (2 Шт )

Артикул: 78959
Вело Крылья Indigo SF-267 F/R 24-26 (2шт) ПВХ 267 F/R -SF
520 руб. 
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Артикул: 78959
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIndigo
Тип товараКрыло
Высота, см20
Длина, см65
Ширина, см25
Вес, кг1.5

Крыло велосипедное Indigo SF-267 F/R (2 шт.) - комплект для установки на велосипеды с диаметром колес 24-26 дюймов. Выполнены из качественного прочного материала, легко устанавливаются.

Особенности:

  • Материал изготовления - ПВХ;
  • Подходит для любых моделей велосипедов;
  • Цвет - черный.

Комплектация:

  • Крыло велосипедное Indigo SF-267 F/R (2 шт.);
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Крыло Велосипедное Indigo Sf-267 F/R (2 Шт ) – стоимость товара 520 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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