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Главная Товары для спорта и отдыха Тренажеры Эспандеры и жгуты Indigo Эспандер трубка резиновая Indigo 00018544, Гимнастический (Силовой)

Эспандер трубка резиновая Indigo 00018544, Гимнастический (Силовой)

Артикул: 78872
Эспандер трубка резиновая гимн. Indigo 3м диам.18мм 18мм
850 руб. 
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Артикул: 78872
В наличии
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БрендIndigo
Тип товараЭспандер
Вес, кг0.3

Эспандер Indigo 00018544 используется для различных упражнений, направленных на тренировку отдельных групп мышц. Жгут легко закрепляется на любом уровне, для регулировки нагрузки его можно складывать в несколько раз.

Особенности:

  • Диаметр - 18 мм;
  • Длина - 3 м;
  • Материал изготовления - резина.

Комплектация:

  • Эспандер Indigo 00018544;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Эспандер трубка резиновая Indigo 00018544, Гимнастический (Силовой) - по цене 850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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