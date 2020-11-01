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Эспандер Indigo Ir 97702W, Плечевой

Артикул: 78864
Эспандер плечевой 5 метал пруж дер. руч Indigo IR 97702W 97702W IR
950 руб. 
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Артикул: 78864
В наличии
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БрендIndigo
Тип товараЭспандер
Вес, кг0.99

Эспандер Indigo IR 97702W используется для тренировки мышц спины, груди, рук. Регулируемая нагрузка за счет съемных пружин-жгутов. Удобные деревянные ручки.

Особенности:

  • Выполнен из стали;
  • Деревянные ручки с выемками для пальцев;
  • Минимальная нагрузка - 30 кг;
  • Регулирование нагрузки изменением количества жгутов.

Комплектация:

  • Эспандер Indigo IR 97702W;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Эспандер Indigo Ir 97702W, Плечевой - стоимость товара 950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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