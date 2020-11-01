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Эспандер Pro-Supra 109 B, Многофункциональный

Артикул: 78860
  • Эспандер многофункцион в дверной проем 2 жгута, жёст. руч Pr 109 B - фото 1
  • Эспандер многофункцион в дверной проем 2 жгута, жёст. руч Pr 109 B - фото 2
  • Эспандер многофункцион в дверной проем 2 жгута, жёст. руч Pr 109 B - фото 3
Эспандер многофункцион в дверной проем 2 жгута, жёст. руч Pr 109 B - фото 1
Эспандер многофункцион в дверной проем 2 жгута, жёст. руч Pr 109 B - фото 2
Эспандер многофункцион в дверной проем 2 жгута, жёст. руч Pr 109 B - фото 3
940 руб. 
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Артикул: 78860
В наличии
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БрендPro-Supra
Тип товараЭспандер
Вес, кг0.41

Эспандер Pro Supra 109 B представляет собой многофункциональный спортивный снаряд, предназначенный для укрепления различных групп мышц. Укрепляется в дверном проеме с помощью нейлонового якоря.

Особенности:

  • 2 жгута;
  • Жесткие ручки;
  • Размер - 0.7х210 см;
  • Материалы изготовления х ПВХ, полипропилен, хлопок, сталь.

Комплектация:

  • Эспандер Pro Supra 109 B;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Эспандер Pro-Supra 109 B, Многофункциональный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 940 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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