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Главная Товары для спорта и отдыха Товары для спорта Фитнес и аэробика Ролик Гимнастический 2 Кол Pro-Supra Неопрен Ручки, Обрезин Колесо 701-B

Ролик Гимнастический 2 Кол Pro-Supra Неопрен Ручки, Обрезин Колесо 701-B

Артикул: 78779
Ролик гимнастический 2 кол Pro-Supra неопрен. ручки, обрезин. колесо 701-B
820 руб. 
890 руб. 
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Артикул: 78779
В наличии
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БрендPro-Supra
Тип товараРолик гимнастический
Вес, кг1

Ролик гимнастический Pro-Supra 701-B предназначен для выполнения целого ряда упражнений, направленных на формирование мышц пресса, рук, ног, плечевого пояса. Выполнен из качественных, прочных материалов. За счет двойного колеса обладает устойчивостью и облегчает выполнение упражнений. Неопреновые накладки на ручках создают комфортные условия для тренировок с гимнастическим роликом Pro-Supra 701-B.

Особенности:

  • Стержень стальной;
  • Колесо обрезиненное;
  • Накладки на ручках - неопрен;
  • Материал колес - EVA, ПВХ;
  • Максимальная нагрузка - 150 кг.

Комплектация:

  • Ролик гимнастический Pro-Supra 701-B;
  • Упаковка.


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Ролик Гимнастический 2 Кол Pro-Supra Неопрен Ручки, Обрезин Колесо 701-B - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 820 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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