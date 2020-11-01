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Настольная игра Rorys story cubes RSC3 Кубики Историй Путешествия

Артикул: 78142
  • Настольная игра Rorys story cubes RSC3 Кубики Историй Путешествия - фото 1
  • Настольная игра Rorys story cubes RSC3 Кубики Историй Путешествия - фото 2
  • Настольная игра Rorys story cubes RSC3 Кубики Историй Путешествия - фото 3
Настольная игра Rorys story cubes RSC3 Кубики Историй Путешествия - фото 1
Настольная игра Rorys story cubes RSC3 Кубики Историй Путешествия - фото 2
Настольная игра Rorys story cubes RSC3 Кубики Историй Путешествия - фото 3
900 руб. 
1 750 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 78142
В наличии
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БрендRorys
Тип товараИгра настольная
Возрастот 5 лет
Материалпластик

Настольная игра Rorys story cubes RSC3 Кубики Историй Путешествия - прекрасный способ проведения досуга в кругу семьи. Цель игры – придумать свою историю, захватывающую и непредсказуемую. Каждый игрок бросает кубик c изображениями и из них нужно связать рассказ.

Особенности:

  • Можно играть как одному, так и в компании;
  • В игре не бывает проигравших;
  • Игра развивает воображение и творческое мышление;
  • Можно придумать свои правила и играть по ним.

Комплектация:

  • 9 кубиков с 54 разными изображениями;
  • Картонная коробка с магнитной крышкой;
  • Правила игры.



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Настольная игра Rorys story cubes RSC3 Кубики Историй Путешествия - данный товар вы можете купить по цене по цене 900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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