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Перфоратор Bort BHD-1000-TURBO

(2)
Артикул: 77943
Перфоратор Bort BHD-1000-TURBO
6 420 руб. 
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+ 140 КэтКоинов
Артикул: 77943
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBort
Тип товараПерфораторы
Потребляемая мощность800 Вт
Макс. диаметр сверления (бетон)26 мм
Режим долблениеда
Режим сверлениеда
Минимальный диаметр патрона10 мм
Макс. энергия удара3.5 Дж
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)40 мм
Режим шуруповертада
Дополнительные щетки в комплектенет
Тип крепления бураSDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплектенет
Пылесборникнет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделяда
Электронная защита от перегрузокнет
Антивибрационная системанет
Ограничитель глубины сверленияесть
Предохранительная муфтанет
Питаниесеть
Блокировка кнопки включениянет
Ключевой патрон в комплектенет
Дополнительная рукояткаесть
Электронная регулировка частоты вращениянет
Ширина, см30
Длина, см33
Высота, см22
Вес, кг5.3

Видео:

Видеообзор на Перфоратор Bort BHD-1000-TURBO

Видеообзор Перфоратор Bort BHD-1000-TURBO



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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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08.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Для своих характеристик цена довольно неплохая, пробовал сверлить бетон - отлично пошло. С металлом тоже справляется на ура. сборка неплохая, придраться не к чему, работать удобно, в руках хорошо сидит.

Недостатки:
Пока что работает исправно, не расстраивает.

Комментарий:
Познакомился с этим производителем сравнительно недавно. Первый опыт был вполне положительным, поэтому не сильно сомневался когда покупал. Уже много полезного родителям в доме переделал.


08.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Не убиваемый, сделал ремонт в квартире , отбивал железобетон , справился на ура , очень мощный , советую кто в раздумьях , не переплачивайте за бренд , если вы выбираете перфоратор для личных нужд , берите смело

Недостатки:
Пожалуй нет

Комментарий:
Мощный

Самовывоз невозможен
Перфоратор Bort BHD-1000-TURBO - данный товар вы можете купить по цене по цене 6420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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