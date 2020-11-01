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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-10,8N-Li

Артикул: 77853
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-10,8N-Li
2 799 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 77853
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БрендBort
Тип товараБезударная дрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Мощность, Вт10.8
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент16 Нм
Тип патронабыстрозажимной
Макс. диаметр сверления дерева20 мм
Макс. диаметр сверления металла10 мм
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходесть
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы1
Лампа точечной подсветкиесть
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателяда
Фиксация шпинделянет
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейсенет
Магнитный держатель на корпусенет
Вес, кг1

Видео:

Видеообзор на Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-10,8N-Li

Видеообзор Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-10,8N-Li



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