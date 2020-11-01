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Главная Товары для дачи и сада Садовая техника Триммеры и мотокосы Gardena Триммер садовый электрический Gardena ComfortCut 450/25 09808-20.000.00

Триммер садовый электрический Gardena ComfortCut 450/25 09808-20.000.00

Артикул: 77485
  • Триммер садовый электрический Gardena ComfortCut 450/25 09808-20.000.00 - фото 1
  • Триммер садовый электрический Gardena ComfortCut 450/25 09808-20.000.00 - фото 2
Триммер садовый электрический Gardena ComfortCut 450/25 09808-20.000.00 - фото 1
Триммер садовый электрический Gardena ComfortCut 450/25 09808-20.000.00 - фото 2
6 480 руб. 
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+ 113 КэтКоинов
Артикул: 77485
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGardena
Тип товараТриммер электрический
Антивибрационная системанет
Вес, кг3.85
Высота, см24.5
Длина, см93
Колесанет
Обороты двигателя12800 об/мин
Работа от аккумуляторанет
Расположение двигателянижнее
Скорость вращения ножа12800 об./мин.
Тип двигателяэлектрический
Уровень шума94 дБ
Ширина скашивания25 см
Ширина, см15.7
Штангапрямая
Мощность электрического двигателя450 Вт
Мощность - 450 Вт, ширина скашивания - 25 см


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Самовывоз невозможен
Триммер садовый электрический Gardena ComfortCut 450/25 09808-20.000.00 - стоимость товара 6480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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