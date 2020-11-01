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Ирригатор Candeon Cd1000

Артикул: 77136
  • Ирригатор Candeon Cd1000 - фото 1
  • Ирригатор Candeon Cd1000 - фото 2
  • Ирригатор Candeon Cd1000 - фото 3
Ирригатор Candeon Cd1000 - фото 1
Ирригатор Candeon Cd1000 - фото 2
Ирригатор Candeon Cd1000 - фото 3
2 230 руб. 
2 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 77136
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БрендCandeon
Тип товараИрригатор
Вес, кг1.05
Высота, см16
Давление струи, кПа200 - 590
Длина, см14.5
Количество режимов1
Комплектацияосновное устройство - 1 шт., насадки для ирригатора - 6 шт., гарантийный талон и инструкция на русском языке.
Насадок в комплекте6
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
ПроизводствоКНР
Частота пульсации воды1600 имп/мин
Ширина, см15

Ирригатор Candeon Cd1000 эффективно ухаживает за полостью рта. Сочетает в себе пульсацию с давлением воды. Остатки пищи хорошо вымываются в труднодоступных местах, пульсирующий напор мягко массирует десны. Рекомендуется использование только очищенной воды или специальных стоматологических растворов.

Особенности:
  • Давление воды - 621 кПа;
  • Емкость контейнера для воды - 750 мл;
  • Мощность прибора - 10 Вт;
  • Регулируемое давление воды;
  • Рекомендован для взрослых.
Комплектация:
  • Ирригатор Candeon Cd1000;
  • Зарядное устройство;
  • Насадки (5 шт.);
  • Бокс для хранения;
  • Документация;
  • Документация;
  • Упаковка.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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