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|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Дальномер
|Вес, кг
|0.084
|Высота, см
|2.2
|Длина, см
|10
|Ширина, см
|4.2
Дальномер Bosch PLR 40 C (603672320) используется в быту для измерения габаритов различных предметов, находящихся на удалении до 40 метров. Имеет простое управление, хорошо читаемый дисплей, компактные размеры и небольшой вес. Резиновые накладки на корпусе предохраняют инструмент от выскальзывания, а в случае падения защищают электронику прибора от повреждения.
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