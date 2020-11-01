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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Gezatone
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для головы
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|да
|Питание от сети
|да
|Работа от прикуривателя (в автомобиле)
|нет
|Производство
|Тайвань
|Высота, см
|8
|Длина, см
|27
|Ширина, см
|25
|Вес, кг
|0.97
Массажер Gezatone Hs575 представляет собой набор из двух щеток, предназначенных для ухода за кожей головы и волосами. Воздействие на кожу головы низкоинтенсивным лазерным излучением в сочетании с вибромассажем значительно сокращает выпадение волос, эффективно борется с перхотью. Импульсные микротоки способствуют более эффективному проникновению косметических средств в волосы, повышают их биологическую активность. Массажер Gezatone Hs575 способствует оздоровлению волос, позволяет уменьшить головные боли, снимает усталость и стресс.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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