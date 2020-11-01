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Концентратор кислорода Armed 7f-1l белый

Артикул: 75904
  • Концентратор кислорода Armed 7f-1l - фото 1
  • Концентратор кислорода Armed 7f-1l - фото 2
  • Концентратор кислорода Armed 7f-1l - фото 3
  • Концентратор кислорода Armed 7f-1l - фото 4
Концентратор кислорода Armed 7f-1l - фото 1
Концентратор кислорода Armed 7f-1l - фото 2
Концентратор кислорода Armed 7f-1l - фото 3
Концентратор кислорода Armed 7f-1l - фото 4
23 890 руб. 
28 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 75904
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БрендArmed
Тип товараКонцентратор кислорода
Потребляемая мощность150 Вт
Концентрация кислорода на выходе0.9
Воздушный поток1.3 л/мин.
Уровень шума46 Дб
Напряжение питающей сети220 В
Комплектациядокументация
Комплектацияконцентратор кислорода
Комплектациягарнитура для дыхания
Комплектацияплавкий предохранитель (2 шт.)
Вес, кг16.5
Высота, см50
Длина, см35.5
Ширина, см28

Концентратор кислорода Armed 7F-1L (белый) - простой в управлении и надежный прибор компактных размеров, обеспечивающий проведение сеансов кислородной терапии как в стационарных, так и в домашних условиях. Позволяет приготовить кислородные коктейли, обеспечивает проведение кислородной ароматерапи. Может использоваться в комплексе с коктейлерами бренда Armed. Концентратор кислорода Armed 7F-1L (черный) требует минимум усилий по обслуживанию и отличается простотой использования.

Особенности и преимущества:

  • Материал корпуса - надежный пластик, ударопрочный и защищенный от воспламенения;
  • Для удобства транспортировки предусмотрены боковые ручки, а также колеса с поворотным механизмом;
  • На панели управления расположен таймер, отображающий время работы прибора;
  • Управление производится при помощи эргономичных кнопок, расположенных на корпусе;
  • Подходит как для домашнего использования, так и для использования в стационарных условиях.

Комплектация:

  • Концентратор кислорода Armed 7F-1L (белый);
  • Увлажнитель, многоразовый;
  • Назальная канюля, 2 м;
  • Назальная канюля, 5 м;
  • Кислородный шланг;
  • Фильтр тонкой очистки;
  • Документация;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Концентратор кислорода Armed 7f-1l белый

Видеообзор Концентратор кислорода Armed 7f-1l белый



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