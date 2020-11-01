Массажер Bradex Kz 0242 Спина без проблем за 10 минут в день представляет собой простое приспособление, с помощью которого легко снять компрессионную нагрузку с позвоночника. Представляет собой пластину с тремя настраиваемыми уровнями изгиба со встроенными магнитами. Создаваемое ими магнитное поле оказывает массажное воздействие на мышцы позвоночника, улучшают кровообращение. Рекомендуется использовать массажер Bradex Kz 0242 по пять минут - утром и вечером.

Магнитные вставки стимулируют кровообращение;

Простая конструкция позволит легко снять компрессионное воздействие на позвоночник;

Максимально восстанавливает работу мышц поясничного и грудного отдела позвоночника;

Настраиваемый уровень сложности;

Подходит для людей любого возраста;

Компактно складывается;

Рекомендован для домашнего применения.

Массажер Bradex Kz 0242 Спина без проблем за 10 минут в день;

Руководство;

Упаковка.

Особенности:Комплектация:

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Видео:

Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить Алмаг 01 и другие аппараты магнитотерапии компании ЕЛАМЕД.