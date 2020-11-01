Коврик акупунктурный Bradex Нирвана Kz 0075

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Аппликатор
|Вес, кг
|0.6
|Высота, см
|9
|Длина, см
|40
|Материал
|текстиль
|Материал
|пластик
|Производство
|Китай
|Ширина, см
|25
Аппликатор Bradex Нирвана Kz 0075 представляет собой аккупунктурный коврик, который воздействует на определенные точки организма маленькими иголочками, стимулируя кровообращение, снимая боль и улучшая функционирование различных внутренних органов. Сеанс терапии может продолжаться от 15 до 30 минут в день. Аппликатор Bradex Нирвана Kz 0075 компактно складывается, его легко взять с собой на природу.
Внимание! Применение аппарата имеет ряд противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
Телефон для звонков в Екатеринбурге
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв