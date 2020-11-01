Массажер Bradex Kz 0011 Дорожка Морской берег представляет собой оригинально оформленный коврик, предназначенный для массажа стоп. Выступы в виде морской гальки на зеленом фоне создают приятное давление на акупунктурные точки ступней. Размеры коврика позволяют лежать на нем, производя массаж спины. Воздействие камнеобразных выступов стимулирует кровообращение, улучшает снабжение тканей кислородом и положительно влияет на состояние всего организма. Массажер Bradex Kz 0011 Дорожка Морской берег имеет приятный дизайн и хорошо вписывается в интерьер жилого помещения.

Размер дорожки составляет 140 на 40 см;

Количество выступов «камней» - 400 штук

Изготовлена из нейлона и ПВХ;

Хорошо воздействует на акупунктурные точки на стопах;

Размер позволяет производить массаж спины;

Выполненные в виде камней массажные выступы хорошо отшлифованы, не имеют острых краев;

Коврик легко очищается влажной салфеткой;

Оригинальный дизайн.

Массажер Bradex Kz 0011 Дорожка Морской берег;

Упаковка.

Особенности:Комплектация:

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

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