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|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Массажер для ухода за кожей лица
|Назначение
|для лица
|Производство
|Китай
|Действие
|массаж
|Материал
|пластик
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Функции и режимы
|вибрация, инфракрасные лучи
|Высота, см
|2.5
|Длина, см
|13
|Ширина, см
|4.5
|Вес, кг
|0.1
Массажер ионный с дисплеем Bradex Эксперт красоты Kz 0142 - современные массажер для ухода за кожей лица. Обладая широким спектром влияния, массажер ионный с дисплеем Bradex Эксперт красоты Kz 0142помогает не только улучшить внешний вид и состояние кожи, но и оказывает благоприятное влияние на общее самочувствие.
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