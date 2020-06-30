Подушка для сидения Bradex Подушка сидушка про Kz 0276

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|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Подушка ортопедическая
|Вес, кг
|0.5
|Высота, см
|7
|Длина, см
|45
|Материал
|текстиль
|Наполнитель
|губка с памятью
|Цвет
|серый
|Ширина, см
|35
|Анатомическая форма
|да
|Назначение
|для сидения
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30.06.2020
Довольно упругая , быстро восстанавливает форму .Сидеть удобно , нет нагрузки на копчик , ноги не передавливаются .
Недостатки:
Пока не выявила . Недостаток в описании товара - не указан максимальный вес для эксплуатации.
Комментарий:
Очень полезное приобретение , особенно после травмы копчика и если приходится много сидеть .