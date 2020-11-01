Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(343)226-01-02
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Миостимулятор Bradex Kz 0190 Суперимпульс

Артикул: 74597
  • Массажер Bradex Aв-Троник x2 Kz 0190 - фото 1
  • Массажер Bradex Aв-Троник x2 Kz 0190 - фото 2
Массажер Bradex Aв-Троник x2 Kz 0190 - фото 1
Массажер Bradex Aв-Троник x2 Kz 0190 - фото 2
1 130 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 74597
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBradex
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля области живота
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см17
Длина, см47
Функции и режимыэлектромассаж
Ширина, см11
Вес, кг1.34

Массажер Bradex Aв-Троник x2 Kz 0190 - это миостимулятор, воздействующий на мышцы при помощи электрических импульсов. Устройство не производит никаких шумов и вибраций. Создается ощущение, что мышцы двигаются сами по себе Помогает прорабатывать различные группы мышц одновременно для получения оптимального эффекта при формировании мышц пресса, бицепсов и ног. Массажер Bradex Aв-Троник x2 Kz 0190 - это абсолютно безопасная система для тренировки тела.

Особенности:

  • Работает от батареек, не сковывает движения;
  • Можно заниматься домашними делами, массажер совершенно не ощутим;
  • Воздействие электрических импульсов не влечет никакого дискомфорта;
  • Компактные размеры и небольшой вес для комфортного использования;
  • Подходит для домашнего применения.

Комплектация:

  • Массажер Bradex Aв-Троник x2 Kz 0190;
  • Сумочка для хранения;
  • Документация;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Видео:

Видеообзор на Миостимулятор Bradex Kz 0190 Суперимпульс

Видеообзор Миостимулятор Bradex Kz 0190 Суперимпульс



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Миостимулятор Bradex Kz 0190 Суперимпульс - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1130 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...