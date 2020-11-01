Генератор бензиновый инверторного типа DDE GG3300Zi

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|Этот товар можно купить в кредит
|Этот товар можно купить в рассрочку от 4 915 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|DDE
|Тип товара
|Генератор инверторный
|Электростартер
|нет
|Вольтметр
|да
|Число фаз
|1 (220В)
|Число розеток 380 В
|0
|Число розеток 220 В
|2
|Уровень шума
|68 дБ
|Тип
|бензиновый
|Сила тока
|16 А
|Расход топлива
|1,4 л/ч
|Охлаждение
|воздушное
|Объём топливного бака, л
|15 л
|Объем топливного двигателя
|196 куб.см
|Мощность топливного двигателя
|4,7 л.с.
|Максимальное время непрерывной работы
|10 ч
|Максимальная мощность
|3000 Вт
|Колеса
|нет
|Инвертор (плавная регулировка мощности)
|да
|Звукоизоляционный кожух
|нет
|Защита от перегрузок
|да
|Глушитель
|да
|Выход 12 В
|да
|Время автономной работы
|18 ч
|Длина, см
|60
|Высота, см
|45,5
|Ширина, см
|53
|Вес, кг
|39
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