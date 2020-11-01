Вибратор глубинный DDE VD1620Z

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|DDE
|Тип товара
|Вес, кг
|6
|Высота, см
|15
|Длина, см
|40
|Мощность, Вт
|1620
|Напряжение сети, В
|220
|Потребляемый ток, А
|3.5
|Производство
|Китай
|Родина бренда
|США
|Ширина, см
|20
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