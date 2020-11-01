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Внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1

Артикул: 73597
Звуковая карта Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1
6 460 руб. 
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+ 64 КэтКоинов
Артикул: 73597
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCreative
Тип товараЗвуковая карта
Вес, кг0.4
Звуковая схема5.1
ИнтерфейсUSB
Количество внешних линейных входов1
Максимальная частота ЦАП96 КГц
Разрядность ЦАП24 бит
Разъемыjack 3.5 мм, S/PDIF оптический
Высота, см3
Длина, см15.1
Количество микрофонных входов1
Ширина, см6.9
Подключается к ноутбуку, компьютеру через универсальный USB-порт, позволяет получать объемный, чистый, естественный звук. Звуковая карта Omni Surround USB-CREATIVE использует ProStudio-технологию, позволяющую смотреть любимые развлечения в качестве HP c пространственным 5-канальным звуком. Этому способствует и входящая в комплект Blaster-Onni панель с разнообразными, легко настраиваемыми эффектами звука. Встроенный микрофон может использоваться для голосовой связи, его четкое, естественное звучание обеспечивает запатентованная компанией Crystal-Voice технология. Звуковая карта Omni Surround USB-CREATIVE оснащена усилителем наушников с выходной мощностью 100 МВт, благодаря этому на выходе удается получить студийный уровень звучания. Устройство Omni CREATIVE Surround поддерживается линейкой персональных компьютеров PC/Mac, покупателю предлагается в комплексе с оптическим адаптером, компакт-диском с драйверами, руководством по пользованию.


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Самовывоз невозможен
Внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1 - стоимость товара 6460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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