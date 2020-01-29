Ингалятор (небулайзер) Omron NE-C20

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|Бренд
|Omron
|Тип товара
|Ингалятор (небулайзер)
|Адаптер питания
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Тип ингалятора
|компрессорный
|Тип маски
|взрослая, детская
|Вес, кг
|0.19
|Емкость резервуара для лекарства, мл
|10
|Производство
|Китай
|Сумка в комплекте
|есть
Ингалятор Omron NE-C20 представляет собой компактный прибор, предназначенный для проведения процедур, направленных на профилактику и лечение заболеваний дыхательных путей. Подходит для любой возрастной категории. Обладает низким уровнем шума и предназначен для любых лекарственных препаратов. Компрессорный тип действия обеспечивает проникновение мелких частиц глубоко в средние и нижние дыхательные пути, а более крупные частицы оседают в носоглотке, также оказывая терапевтическое воздействие. Ингалятор Omron NE-C20 поставляется с двумя типами масок - для детей и для взрослых.Особенности:
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29.01.2020
Отличный ингалятор! Маленький компактный!
Недостатки:
Нет недостатков!
Комментарий:
Спасибо за быструю доставку!
21.04.2019
Компрессорный ингалятор по хорошей цене.
Недостатки:
Для себя их не нашла.
Комментарий:
Искали недорогой ингалятор, потому что дети стали часто болеть. Вслед за детьми и взрослые тоже. Этот лазарет порядком поднадоел. Педиатр посоветовала купить ингалятор. Выбрали эту недорогую модель.
13.05.2018
Портативный маленький небулайзер, тихий и удобный.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Небулайзер удобный, тихий с необходимым количеством насадок. Покупали для проведения ингаляций ребенку. Очень понравился. Много места не занимает, из-за легкого веса и компактности, всегда можно держать под рукой и даже брать с собой в
дорогу. Хорошее качество сборки, ничего не болтается и не слетает, все детали закрепляются и держатся крепко. Хороший и надежный помощник для родителей.
13.05.2018
цена, крепкая конструкция, отсутствие громкого шума при работе, небольшая цена.
Недостатки:
не нашли пока что
Комментарий:
Давно присматривалась к небулайзерам - то у сына сопли-аллергия, то у меня гайморит, муж кашляет... В общем, надоели ЛОР-болезни. И врач, у которой я по поводу
гайморита наблюдаюсь, услышав мои стенания предложила небулайзер. Я выбирала что-то для детей, и взрослых - остановилась на этом. Цена относительно невысокая для прибора такого качества, сборка качественная, чувствуется - вещь. У нас не ломался, всё проходило хорошо. После каждого лекарства обязательно все пластиковые части (кроме корпуса!!) мОю. Кашель у мужа стал полегче, у него свои лекарства. Я пользуюсьфизраствором, как и сын, хороший результат замечаю. По поводу детской насадки, кто пользуется, небольшой совет - надевайте смело маску, и занимайте руки ребенка! Пусть играет во что-то, рисует. Но, главное, чтобы не скучал! Мы своему раскраску даем. Смело пробуйте, небулайзер не подведет.
13.05.2018
надежный, подходит для взрослых и детей, занимает минимум места.
Недостатки:
нет.
Комментарий:
Проверенно на личном опыте, что если в семье 2-е или больше детей, которые ходят в сад или школу, то болеют они считай что постоянно. Поэтому и стал вопрос о покупке небулайзера. Этот помощник у нас уже полтора года, сколько он за это время вылечил соплей и кашлей просто не пересчитать. Пользуемся мы ним часто, и не только в отношении детей, но и взрослых, так что далеко его никуда не убираю. Длина воздуховодной трубки достаточно длинная - 100 см, так что не требуется сидеть прям возле самого прибора, это очень актуально по отношению к детям, которым надо все подергать и потрогать, особенно, если приходится сидеть спокойно более 2-х минут. В емкости резервуара для лекарственных средств есть шкала с делениями для удобства дозирования. В работе прибора никогда никаких перебоев не было, что наводит на мысль, что служить он нам будет еще долго верой и правдой. Если придется заменить, буду присматриваться к этой же фирме, так как уже убедилась в надежности. Все комплектующие при потере или неисправности можно заменить.