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Тонометр механический со стетоскопом Мт-10

Артикул: 73157
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
1 000 руб. 
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Артикул: 73157
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAmrus
Тип товараТонометр механический
Тип тонометрамеханический
Тип манжетына предплечье
Определение частоты пульсанет
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухаручное
Размер манжеты, см25x40.5
Автоматическое отключениенет
Память последнего измерениянет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетинет
Сумка в комплектеесть
ПроизводствоСША
Высота, см11.5
Длина, см19
Ширина, см6.5
Вес, кг0.54
Тонометр механический со стетоскопом Мт-10. Нагнетание воздуха: ручное. Производство: США.


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Самовывоз невозможен
Тонометр механический со стетоскопом Мт-10 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1000 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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