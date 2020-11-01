Сковорода Rondell RDA-588 20x4,3см Empire

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Rondell
|Тип товара
|Сковороды
|Высота, см
|4,3
|Диаметр, см
|20
|Вес, кг
|1
|Внутреннее покрытие
|антипригарное
|Крышка в комплекте
|нет
|Материал ручки (-ек)
|бакелит
|Съемная ручка
|нет
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