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Внешний аккумулятор Rombica NEO NS50Y Yellow

Артикул: 68981
Внешний аккумулятор Rombica NEO NS50Y Yellow
1 070 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 68981
В наличии
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БрендRombica
Тип товараВнешний аккумулятор
Емкость, mAh5000
Одновременная зарядка двух устройствнет
Зарядка ноутбуковнет
Макс. выходной ток, А1
Переходник на Apple 30 pinнет
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)нет
Переходник на micro USBесть
Индикатор зарядаесть
Цветжелтый
Вес, г100
Внешний аккумулятор Rombica NEO NS50Y Yellow


Теги товара: На 5000 mAh.


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Самовывоз невозможен
Внешний аккумулятор Rombica NEO NS50Y Yellow - купить по цене 1070 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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