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Главная Компьютерная техника и ПО Защита питания Источники бесперебойного питания APC Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BK500EI 300Вт 500ВА бежевый

Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BK500EI 300Вт 500ВА бежевый

Артикул: 68247
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BK500EI 300Вт 500ВА бежевый
9 830 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 68247
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг6.32
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи4
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип ИБПрезервный
Тип выходных разъемов питанияIEC320-C14
ПроизводствоФилиппины
Общее количество выходных разъёмов питания6
Максимальная поглощаемая энергия импульса300 Дж
Защита телефонной линииесть
Время переключения на батарею10 мс
Защита локальной сетиесть
Длина, см28.4
Выходная мощность500 ВА/300 Вт
Высота, см16.5
Входное напряжение160-300 В
Время работы при полной нагрузке4 мин
Ширина, см9.1
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BK500EI 300Вт 500ВА бежевый. Выходная мощность: 500 ВА. Производство: Филиппины.


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Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BK500EI 300Вт 500ВА бежевый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9830 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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