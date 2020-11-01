Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(343)226-01-02
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный

Артикул: 68237
  • Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный - фото 8
8 130 руб. 
Купить
+ 78 КэтКоинов
Артикул: 68237
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендPowercom
Тип товараИБП
Вес, кг3.7
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи3
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип ИБПрезервный
Тип выходных разъемов питанияEURO
ПроизводствоКитай
Общее количество выходных разъёмов питания4
Максимальная поглощаемая энергия импульса920 Дж
Защита телефонной линииесть
Время переключения на батарею4 мс
Защита локальной сетиесть
Длина, см41
Выходная мощность1000 ВА/500 Вт
Высота, см12
Входное напряжение165-275 В
Время работы при полной нагрузке11 мин
Ширина, см8.5
Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный. Выходная мощность: 1000 ВА. Производство: Китай.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8130 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...