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Мышь Microsoft Basic Optical Mouse White (P58-00060)

Артикул: 68159
Компьютерная мышь Microsoft Basic белый оптическая (1000dpi) USB (2but)
970 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 68159
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMicrosoft
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г100
Длина провода, м1.9
Интерфейс подключенияUSB
Количество клавиш3
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой руки
Размеры (ШxВxД), мм58x35x113
Цветбелый
Разрешение оптического сенсора, dpi1000
Тип соединенияпроводное
Компьютерная мышь Microsoft Basic белый оптическая (1000dpi) USB (2but). Количество клавиш: 3. Тип: Оптическая светодиодная.


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Мышь Microsoft Basic Optical Mouse White (P58-00060) - данный товар вы можете купить по цене по цене 970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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