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|Бренд
|Taller
|Тип товара
|Наборы ножей
|Длина лезвия, мм
|85+125+125+200+200
|Количество предметов в наборе
|7
|Материал лезвия
|сталь
|Материал ручки (-ек)
|композит
Набор ножей Taller TR-2001 полностью удовлетворит потребности в режущих предметах, возникающие в процессе приготовления пищи. Ручки из композитных материалов имеют форму, обеспечивающую максимальный комфорт для удержания предметов в руках. Подставка из каучукового дерева с прорезиненными ножками органично вписывается в кухонный интерьер и позволяет держать все предметы набора ножей Taller TR-2001 в порядке и постоянной готовности.
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27.01.2020
много ножей в одном наборе
Недостатки:
ножи не имеют значительной разницы по типу продукта который им предстоит разделать
Комментарий:
Когда выбирал данный набор думал, что если есть целый ряд ножей, то в них входят ножи от самого мелкого до большого кухонного. Но в наборе получилось большое количество средних ножей с одинаковыми ручками. Теперь в них немного путаюсь каждый раз. В остальном все ок. За несколько месяцев использования ни один не затупился! Дети иногда ими карандаши и ручки пытаются заточить))