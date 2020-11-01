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Наушники Koss QZ-99

Артикул: 66681
  • Наушники Koss QZ-99 - фото 1
  • Наушники Koss QZ-99 - фото 2
Наушники Koss QZ-99 - фото 1
Наушники Koss QZ-99 - фото 2
4 680 руб. 
5 190 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 66681
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKoss
Тип товараНаушники
Микрофоннет
Мониторные наушники Koss QZ99 обладают сверхпрочной конструкцией и обеспечивают высокое качество звука. Наушники оснащены переключателем стерео/моно и регулятором громкости на одном из динамиков. Система Passive Noise Reduction обеспечивает превосходный уровень шумоизоляции для комфортного прослушивания музыки. Данная модель разрабатывалась для профессионального использования (с металлодетекторами и автосканерами), но со временем завоевала популярность среди обычных пользователей. Звук отличаются четкостью и детальностью, искажения отсутствуют. Импеданс 60 Ом, чувствительность 102 дБ/мВт, разъём mini jack 3.5 mm, длина провода 2.4 м, вес 467 г, неодимовые магниты


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Наушники Koss QZ-99 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4680 руб., позвонив по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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