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Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Grey-Black

Артикул: 66185
Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Grey-Black
1 420 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 66185
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLogitech
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г75
Время работы, дней365
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мыши1xAA
Количество клавиш3
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой руки
Радиус действия беспроводной связи, м10
Размеры (ШxВxД), мм60x39x99
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветсерый
Разрешение оптического сенсора, dpi1000
Тип соединениябеспроводное
Мышь Logitech M185 серый. Интерфейс подключения: USB. Количество клавиш: 3.


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Самовывоз невозможен
Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Grey-Black - стоимость товара 1420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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