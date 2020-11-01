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Мышь Logitech B100 Black

Артикул: 66181
Мышь Logitech B100 Black
600 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 66181
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLogitech
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г100
Длина провода, м1.8
Интерфейс подключенияUSB
Количество клавиш3
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой руки
Размеры (ШxВxД), мм62x37x113
Цветчерный
Разрешение оптического сенсора, dpi800
Тип соединенияпроводное
Мышь Logitech B100 черный. Интерфейс подключения: USB. Количество клавиш: 3.


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Самовывоз невозможен
Мышь Logitech B100 Black - по цене 600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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