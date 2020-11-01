Память оперативная DDR4 Corsair 2x8Gb 2133MHz (CMK16GX4M2A2133C13)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Corsair
|Тип товара
|Память оперативная
|Тип памяти
|DDR4
|Тактовая частота
|2133 МГц
|Поддержка ECC
|нет
|CAS Latency (CL)
|13
|Форм-фактор
|для компьютеров (DIMM)
|Напряжение питания
|1.2 В
|Низкопрофильная (Low Profile)
|нет
|Пропускная способность
|17000 Мб/с
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