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Зарядное устройство Wester CH15

Артикул: 64995
  • Зарядное устройство Wester CH15 для АКБ 150Вт 12/24В 11.0/7.0А - фото 1
  • Зарядное устройство Wester CH15 для АКБ 150Вт 12/24В 11.0/7.0А - фото 2
  • Зарядное устройство Wester CH15 для АКБ 150Вт 12/24В 11.0/7.0А - фото 3
Зарядное устройство Wester CH15 для АКБ 150Вт 12/24В 11.0/7.0А - фото 1
Зарядное устройство Wester CH15 для АКБ 150Вт 12/24В 11.0/7.0А - фото 2
Зарядное устройство Wester CH15 для АКБ 150Вт 12/24В 11.0/7.0А - фото 3
3 399 руб. 
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+ 61 КэтКоинов
Артикул: 64995
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 60 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Бренд
Тип товараЗарядное устройство
Выходное напряжение1224
Мощность, Вт150
Напряжение питания220
Стартовый ток, А11
Ток зарядки, А1117
Высота, см20
Длина, см26
Ширина, см23
Вес, кг5,2
используется для подзарядки аккумуляторных батарей от сети переменного тока - в обычном либо ускоренном режиме на выбор. Система защиты предохраняет от ошибок при подключении и от перегрузки. Для контроля за процессом заряда у модели Wester CH15 имеется амперметр. В конструкции предусмотрена удобная ниша для хранения проводов.


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Самовывоз невозможен
Зарядное устройство Wester CH15 - стоимость товара 3399 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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