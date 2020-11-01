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Дрель электрическая Hammer DRL400S

Артикул: 64646
Дрель Hammer Flex DRL400S 400Вт 10мм БЗП 0-2700об/мин реверс
2 599 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 64646
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БрендHammer
Тип товараДрель электрическая
Дополнительная рукоятканет
Макс. диаметр сверления (дерево)20 мм
Макс. диаметр сверления (металл)10 мм
Мощность400 Вт
Тормоз двигателянет
В кейсенет
Вес, кг1.4
Дрель Hammer Flex DRL400S 400Вт. Диаметр патрона - 10 мм. Макс. обороты - 2700 об/мин.


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