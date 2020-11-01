Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(343)226-01-02
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Электробритва Panasonic ES-SL41-A520

Артикул: 64562
  • Электробритва Panasonic ES-SL41-A520 - фото 1
  • Электробритва Panasonic ES-SL41-A520 - фото 2
  • Электробритва Panasonic ES-SL41-A520 - фото 3
Электробритва Panasonic ES-SL41-A520 - фото 1
Электробритва Panasonic ES-SL41-A520 - фото 2
Электробритва Panasonic ES-SL41-A520 - фото 3
3 410 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 64562
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендPanasonic
Тип товараЭлектробритва
Питаниеавтономное
Тип элементов питанияNiMH
Водонепроницаемый корпусесть
Дисплейнет
Индикацияесть
Комплектациябритва, дорожный чехол, щеточка для чистки, подставка для зарядки, упаковка
Нескользящая вставка на рукояткеесть
Система бритьясеточная
Плавающие головкиесть
Способ бритьявлажный, сухой
Триммересть
Бритва с тремя плавающими лезвиями для сухого и влажного бритья. Внутренние лезвия из японской стали заточены под углом 30 градусов. Стенд для зарядки и хранения бритвы. Держатель для транспортировки. Индикация зарядки. Выдвижной триммер. Мощный мотор в 7600 оборотов в минуту.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Электробритва Panasonic ES-SL41-A520 - стоимость товара 3410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...