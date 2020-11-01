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Главная Товары для детей Спорт и отдых Санки Ватрушка SM средн d75см (арм ПВХ, а/кам )

Санки Ватрушка SM средн d75см (арм ПВХ, а/кам )

Артикул: 63863
Санки Ватрушка SM средн. d75см (арм. ПВХ, а/кам.)
1 800 руб. 
2 250 руб. 

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Артикул: 63863
В наличии
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БрендSM
Тип товараВатрушка (тюбинг)
Вес, кг2.1
Высота, см25
Длина, см75
Ширина, см75

Санки SM Средние (75 см)хорошо подходят для активного отдыха в зимнее время года. Подходят для скоростного спуска с заснеженных склонов, для катания с ледяных горок. Ремень для буксировки и ручки изготовлены из прочной стропы. Санки SM Средние (75 см) представляют собой автомобильную камеру, которая обтянута качественным, износостойким материалом с яркой расцветкой.

Особенности:

  • Тип - ватрушка;
  • Цвет - красный/зеленый;
  • Произведено в России;
  • Возрастная категория - детские.

Комплектация:

  • Санки SM Средние (75 см);
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Санки Ватрушка SM средн d75см (арм ПВХ, а/кам ) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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